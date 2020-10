Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava nu mai are niciun pat liber la ATI, pentru pacientii cu COVID-19

"Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava dispune, la aceasta data, de 311 de paturi libere din care 38 pentru pacienti COVID-19, 183 in sectorul non-COVID si 90 pentru zona tampon. La unitatea ATI nu sunt paturi disponibile pentru pacienti COVID, dar conform precizarilor directorului medical SJU Suceava, dr. Gramada, locurile la ATI pentru COVID vor fi adaptate in dinamica. De asemenea, la unitatea ATI sunt 14 ventilatoare libere din care doua pentru pacienti COVID-19", precizeaza sursa citata.Potrivit Prefecturii Suceava, marti dimineata, conform datelor centralizate de catre DSP Suceava, la nivelul judetului se inregistra un numar de 5.692 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus In judet, in ultimele 24 de ore, au fost internate 12 persoane diagnosticate cu COVID-19, in acelasi interval de timp fiind externate 19 persoane declarate vindecate.Din totalul celor 615 pacienti internati in SJU Suceava, 184 pacienti sunt diagnosticati cu COVID- 19, alti 106 pacienti sunt in zona tampon si 325 pacienti sunt cu alte afectiuni non-COVID.Dintre cei 184 pacienti diagnosticati COVID-19, un numar de 55 prezinta forme medii ale bolii, 72 prezinta forme usoare, 37 au forme severe si 20 prezinta forme grave si sunt internati in sectia ATI, cinci fiind ventilati mecanic.In judetul Suceava sunt 586 de cazuri de infectie cu noul coronavirus in evolutie, incidenta cumulata a cazurilor de infectare fiind de 0,77 la mia de locuitori.