Farmacistul care a distrus dozele de vaccin anti-COVID-19 este un conspirationist. Crede ca vaccinul modifica ADN-ul uman

Steven Brandenburg, care lucra in tura de noapte la Centrul Medical Aurora din Grafton, Wisconsin (nord), a scos din frigiderele centrului 57 de fiole de vaccin Moderna, fiecare continand circa zece doze, deoarece credea ca vaccinul ar putea modifica ADN-ul uman. Unele dintre aceste vaccinuri inerte au fost apoi administrate, fara a face vreun rau persoanelor inoculate, potrivit spitalului.Barbatul a fost concediat, iar spitalul a sesizat autoritatile, care l-au arestat joia trecuta."Intentia sa (...) a fost de a le face ineficace, deoarece a ajuns la convingerea ca nu sunt sigure, ca metoda ARN folosita pentru fabricarea acestor medicamente le-a facut periculoase", a declarat procurorul comitatului Ozaukee, Adam Gerol, in cursul primei audieri de luni.Vaccinurile Moderna si Pfizer-BioNTech se bazeaza pe utilizarea ARN-ului messenger, o noua metoda capabila "sa invete" sistemul imunitar sa lupte impotriva virusului.Barbatul, in varsta de 46 de ani, declarase initial autoritatilor spitalului ca dozele au fost lasate accidental fara a fi refrigerate, insa ulterior a recunoscut ca le-a retras cu buna stiinta."Brandenburg, care a recunoscut ca este un conspirationist, le-a spus anchetatorilor ca el crede ca vaccinul anti-COVID-19 este periculos pentru oameni, ca le poate face rau si modifica ADN-ul", se arata intr-un comunicat al politiei primit de mass-media.Procuratura a declarat ca acuzatiile impotriva sa ar putea fi reduse daca vaccinurile ar fi inca utilizabile.De asemenea, barbatul le-a spus autoritatilor ca se afla sub o presiune intensa din cauza unei proceduri de divort, sotia sa solicitand custodia exclusiva a celor doi copii ai lor, potrivit relatarilor aparute in media.Sotia lui Brandenburg, citata de New York Times, a precizat ca acesta i-a spus ca "lumea se prabuseste in jurul nostru" si ca guvernul "planifica atacuri cibernetice".Teoriile conspiratiei, fara nicio baza, asupra pandemiei, in special privind vaccinurile, s-au raspandit pe retelele de socializare, in pofida eforturilor depuse de gigantii tehnologici pentru a le contracara.Autoritatile si expertii considera ca o astfel de campanie de dezinformare reprezinta o amenintare serioasa pentru lupta impotriva virusului, incurajand oamenii sa refuze vaccinarea.