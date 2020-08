Organizatiile de parinti: In cazul unei contaminari, scolile si directorii ar putea fi dati in judecata de familiile copiilor

Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, Iulian Cristache, a declarat la Digi24, ca parintii au pareri diferite in privinta trimiterii copiilor la scoala din 14 septembrie. Cristache a precizat ca este nevoie de un compromis in a cest sens, atragand atentia ca s-ar putea ajunge la situatia in care, in eventualitatea unor contaminari, scolile si directorii sa fie dati in judecata de parinti."Sper ca Ministerul Educatiei sa nu renunte la contractul intre familie si scoala, sunt familii care nu vor sa isi trimita copiii la scoala, care nu vor riscuri. Trebuie sa dai posibilitatea familiei sa decida daca isi trimite copilul la scoala.E nevoie de un compromis si de solidaritate. Germania a obligat parintii sa isi trimita copiii la scoala. Nu stiu daca acest cod verde va obliga si la noi si va exclude acest contract. Daca da, in eventualitatea unor contaminari, colile si directorii ar putea fi dati in judecata de familii si nu ne dorim asta.Faptul ca scoala indeplineste conditiile igienico-sanitare nu inseamna ca se exclude riscul de infectare. Copilul merge cu mijloacele de transport in comun, interactioneaza in afara scolii. Nu se garanteaza ca copilul va fi protejat", a mai spus Iulian Cristache.Anul scolar 2020 - 2021 incepe in 14 septembrie, fiind luate in calcul trei scenarii - rosu, galben si verde - in functie de situatia epidemiologica.