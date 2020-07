Cum arata mainile si picioarele medicilor si asistentilor dupa o zi in combinezonul anti- COVID

Imaginile ii arata pe medici la datorie, imbracati in echipamentele individuale de protectie. In plus, orice cadru medical este invitat sa completeze colectia cu poze, astfel incat oamenii sa aiba o imagine cat mai corecta asupra a ceea ce se intampla in spitalele din Romania in timpul pandemiei."Albumulreprezinta totodata un suport vizual, adecvat noului context, pentru solicitarile pe care Federatiale-a inaintat in mod repetat Guvernului privind masurile de protectie si recompensa a salariatilor din sanatate, asa cum sunt acestea sintetizate in Anexa.Solicitarile noastre vizeaza o reforma reala a conditiilor de munca a salariatilor aflati in prima linie a luptei impotriva COVID-19 si realizarea unui plan national de protectie, bazate pe negocierea conditiilor de desfasurare a activitatilor corespunzator noului context", arata comunicatului federatiei.