Femeia careia i s-a facut rau pe plaja din Eforie Nord, marti, confirmata cu COVID-19

Directorul DSPJ, Cristina Schipor, a declarat pentru News.ro, ca miercuri a venit rezultatul testului de Covid-19 care a fost facut femeii si acesta este pozitiv. Femeia se afla internata in Spitalul Municipal Medgidia. Specialistii Directiei de Sanatate Publica au declansat o ancheta epidemiologica in acest caz pentru a identifica persoanele care au intrat in contact cu femeia de 28 de ani.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Ana Maria Stoica, a declarat ca paramedicii au fost solicitati marti, sa intervina la o femeie care se afla pe plaja din Eforie si careia ii era rau."Paramedicii SMURD care incadreaza senilata de la punctul de prim-ajutor din Eforie Nord au fost solicitati de salvamari sa intervina la o persoana care prezenta stare de rau pe plaja. Colegii s-au deplasat la fata locului cu senilata si au preluat o femeie in varsta de 28 de ani pe care au transportat-o la cort, acolo unde aceasta a fost evaluata medical", a spus Ana Maria Stoica.Purtatorul ISU Dobrogea a precizat ca femeia prezenta simptome specifice infectarii cu noul coronavirus si a fost transportata la Spitalul de Boli Infectioase Constanta."Intrucat prezenta simptome specifice infectarii cu noul coronavirus, a fost solicitat in sprijin un echipaj de prim-ajutor care a venit si transportat pacienta la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. Facem mentiunea faptului ca salvatorii constanteni au fost echipati corespunzator pe toata durata misiunii",.a mentionat purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea.Femeia este din judetul Suceava.