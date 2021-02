Femeie de 46 de ani in soc anafilactic dupa prima doza de vaccin

Potrivit CNCAV, in 21 februarie, intr-un centru de vaccinare din judetul Olt, o femeie in varsta de 46 de ani a dezvoltat o reactie severa post vaccinare, de tip anafilactic."Aceasta s-a prezentat pentru primirea primei doze de vaccin de la AstraZeneca, iar in aproximativ 10 minute dupa administrarea vaccinului a dezvoltat o reactie alergica cu criterii de soc anafilactic. Mentionam ca pacienta nu era cunoscuta cu istoric de reactii alergice.Personalul medical aflat in centrul de vaccinare i-a acordat de urgenta ingrijirile medicale de specialitate, conform procedurilor existente, cu ameliorarea rapida a starii clinice. Ulterior, a fost solicitat serviciul de urgenta in vederea transportarii acesteia la unitatea spitaliceasca din muncipiul Slatina pentru primirea ingrijirilor medicale suplimentare", a aratat CNCAV.La acest moment, starea persoanei este buna, insa va ramane sub supraveghere medicala, conform recomandarilor de specialitate.Si un barbat in varsta de 64 de ani a suferit o reactie severa dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin anti-COVID-19. Acesta sufera de multiple boli cronice. Dupa rapel, pacientul a fost supravegheat conform procedurilor timp de 15 minute, perioada in care starea sa de sanatate a fost buna. Ulterior, acesta s-a deplasat intr-un corp alaturat al cladirii centrului de vaccinare pentru efectuarea sedintei de hemodializa. Inainte de inceperea procedurii, pacientul prezenta o stare generala buna, cu usoara dispnee si tensiune arteriala crescuta, simptomatologie asociata cu afectiunile preexistente.