STUDIU Femeile insarcinate vaccinate impotriva COVID-19 ar putea transmite imunitatea copiilor

Potrivit cercetarii efectuate in luna februarie, au fost detectati anticorpi la toate cele 20 de femei carora li s-au administrat ambele doze din vaccinul Pfizer/BioNTech in al treilea trimestru de sarcina si la nou-nascuti, prin transfer placentar. Constatarile noastre subliniaza faptul ca vaccinarea femeilor gravide poate oferi protectie materna si neonatala impotriva infectiei cu SARS-CoV-2", se arata in studiul preliminar.Concluziile cercetatorilor de la Centrul Medical Universitar Hadassah din Ierusalim au fost anuntate luna aceasta pe medRxiv - un serviciu online pentru manuscrise de cercetare nepublicate in reviste de specialitate si care nu au fost evaluate deocamdata de alti cercetatori - si citate marti de media israeliene, noteaza Reuters.Autorii au facut mentiuni asupra dimensiunii reduse a studiului si au precizat ca sunt necesare cercetari suplimentare pentru a se evalua efectul vaccinarii in diferite stadii ale sarcinii, dar si siguranta si eficacitatea diferitelor vaccinuri disponibile in prezent.Coautoare a studiului, Dana Wolf, a fost citata de Jerusalem Post afirmand ca grupul va incepe sa analizeze perioada de timp in care anticorpii declansati de vaccinari sunt prezenti la copii.Pfizer Inc si BioNTech SE au anuntat luna trecuta cu au initiat un studiu international efectuat pe un numar de 4.000 de voluntari pentru a se evalua siguranta si eficacitatea vaccinului COVID-19 la femeile insarcinate sanatoase. Studiul clinic va evalua, de asemenea, daca femeile gravide vaccinate transfera anticorpi cu rol de protectie copiilor lor.Un alt studiu, realizat in Statele Unite, care a fost anuntat saptamana trecuta si asteapta, de asemenea, evaluarea altor cercetatori, a constatat ca anticorpii indusi la femeile insarcinate dupa administrarea vaccinurilor impotriva COVID-19 bazate pe ARN mesager (ARNm), cum ar fi Pfizer/BioNTech si Moderna, au fost transferati copiilor prin placenta sau lapte matern.