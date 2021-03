Cum a ajuns coronavirusul la oameni. Oficialii OMS sustin ca au identificat originea SARS-CoV-2

Ce sunt fermele de animale salbatice

Aceste ferme de animale salbatice, multe dintre ele din sau aflate in apropierea provinciei Yunnan din sudul Chinei, furnizau animale vanzatorilor din piata de fructe de mare Huanan din Wuhan, unde au fost descoperite primele cazuri de COVID-19, a declarat Peter Daszak, care a facut parte din echipa OMS care a calatorit in China, relateaza Live Science. O parte dintre aceste animale salbatice s-ar fi putut infecta cu SARS-CoV-2 de la lilieci din zona, scrie Digi 24 Este de asteptat ca OMS sa isi prezinte concluziile intr-un raport, in urmatoarele saptamani.In ianuarie, o echipa de experti a OMS s-a deplasat in China pentru a cerceta modul in care a aparut pandemia care a infectat pana acum peste 120 de milioane de oameni si a ucis alte 2,6 milioane de persoane din toata lumea. S-au raspandit o serie de teorii ale conspiratiei despre originea virusului, inclusiv faptul ca virusul a fost scapat dintr-un laborator din Wuhan. Luna trecuta, anchetatorii OMS au respins aceasta ipoteza.Toti oamenii de stiinta care au studiat problema au ajuns la aceeasi concluzie - aceea ca virusul provine de la lilieci si a ajuns la oameni printr-o alta specie de animale. La aceeasi concluzie au ajuns si expertii OMS: virusul a plecat de la lilieci din sudul Chinei, a trecut la animalele din ferme si apoi a ajuns la oameni.Fermele de animale salbatice fac parte dintr-un proiect pe care guvernul chinez il promoveaza de 20 de ani pentru a ajuta populatia rurala sa scape de saracie si pentru a echilibra diferentele dintre rural si urbana, a mai spus Peter Daszak."Ei iau animale exotice, cum ar fi zibete, porci spinosi, pangolini, caini raton si sobolani de bambus, pe care le cresc in captivitate", spune expertul OMSIn februarie 2020, China a inchis aceste ferme, probabil pentru ca guvernul chinez credea ca fac parte din calea de transmisie de la lilieci la oameni, a spus Daszak. Guvernul a transmis instructiuni fermierilor despre cum sa sacrifice animalele in asa fel incat boala sa nu fie transmisa.Multe dintre aceste ferme au animale care pot transmite coronavirusuri, inclusiv zibete si pangolini. Majoritatea sunt situate in sau in apropiere de provincia Yunnan din sudul Chinei, unde oamenii de stiinta au descoperit anterior un virus al liliecilor care este similar in proportie de 96% cu SARS-CoV-2, potrivit NPR. OMS inca nu stie ce animal a transmis virusul de la lilieci la oameni. Pangolinul ar putea trece in curand pe lista animalelor pe cale de disparitie din cauza braconajului, ruda mai mica a furnicarului fiind in acest moment una din cele mai traficate mamifere din Asia.Populatia de pangolini este esentiala pentru controlul daunatorilor din Asia de sud-est, iar asociatiile pentru protectia animalelor someaza guvernele statelor asiatice sa intervina, pana nu este prea tarziu, potrivit Science-Hub.