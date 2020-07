Festivalurile de Film de la Venetia, New York, Toronto si Telluride au decis ca vor colabora activ in beneficiul industriei cinematografice

"Anul acesta nu intram in competitie cu colegii nostri de la festivalurile din toamna si alegem sa colaboram. Impartasim idei si informatii. Oferim platforma unita a festivalurilor noastre pentru a obtine cel mai bun cinema posibil", au explicat intr-un comunicat comun organizatorii acestor festivaluri.Festivalul de la Venetia se va desfasura anul acesta intre 2 si 12 septembrie; Festivalul de Film de la Telluride, in perioada 4 si 7 septembrie; Festivalul International de Film de la Toronto (TIFF), intre 10 si 20 septembrie; iar New York Film Festival (NYFF), in perioada 25 septembrie - 11 octombrie.Organizatorii au deplans faptul ca pandemia de coronavirus "a devastat anul acesta comunitati din intreaga lume", a pus capat stilului de viata pe care il cunosteam, iar la nivelul marilor ecrane "a oprit munca artistilor si a pus sub semnul intrebarii cultura cinematografica".Potrivit organizatorilor, pandemia i-a "surprins" in timp ce pregateau evenimentele pentru editiile din aceasta toamna, prin urmare au decis sa "colaboreze mai mult ca oricand". Anul acesta, cele patru festivaluri se vor pune in slujba "regizorilor, publicului, jurnalistilor si actorilor pentru a mentine viu si impreuna acest ecosistem cinematografic", se arata in comunicatul comun.