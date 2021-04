Ce spune STS despre platformele Covid-19: "Fiecare deces inregistrat in aplicatie primeste un ID unic. Datele nu pot fi modificate"

Reactia STS

STS transmite ca cele doua aplicatii informatice au fost dezvoltate si puse la dispozitia autoritatilor medicale de catre Serviciul de Telecomunicatii la cererea si pe baza cerintelor operationale formulate de acestea."Ca urmare a solicitarilor primite si pentru corecta informare a opiniei publice privind aplicatiile Corona Forms si Alerte MS, Biroul de Presa al STS face urmatoarele precizari:Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a dezvoltat si a pus la dispozitia autoritatilor medicale cele doua aplicatii informatice, Corona Forms si Alerte MS, la cererea si pe baza cerintelor operationale formulate de acestea.Corona Forms este aplicatia care centralizeaza cu acuratete maxima evidenta testelor, a persoanele confirmate cu infectia cu virusul SARS-CoV-2 si a deceselor survenite in urma COVID-19.Fiecare deces inregistrat in aplicatie primeste un ID unic, iar ulterior datele NU MAI POT FI MODIFICATE.Datele oficiale prezentate de autoritati , public, prin informarile zilnice din bilant, sunt cele extrase din Corona Forms.Datele sunt introduse in Corona Forms de spitale , laboratoare si directiile de sanatate publica si sunt disponibile autoritatilor medicale. In ceea ce priveste inregistrarea deceselor, pe baza datelor medicale obtinute de la unitatile spitalicesti, directiile de sanatate publica analizeaza si valideaza fiecare pacient in Corona Forms, tinand cont si de detaliile medicale ale acestora.Alerte MS este aplicatia care genereaza statistici in conformitate cu cerintele stabilite de MS. In aceasta platforma, datele numerice sunt introduse de spitale si laboratoare.STS nu introduce, nu gestioneaza si nu centralizeaza aceste date. Datele sunt proprietatea exclusiva a beneficiarului aplicatiilor - Ministerul Sanatatii (MS).Accesul institutiilor publice in aplicatia Corona Forms se realizeaza potrivit Ordinului MS nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informational utilizat in raportarea datelor referitoare la infectia cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare. Utilizatorii pot accesa datele din cadrul platformei pe baza de roluri si drepturi de acces acordate de catre beneficiarul sistemului informatic - MS.STS pune la dispozitia autoritatilor medicale servicii IT&C, in conformitate cu cerintele operationale stabilite de acestea, si subliniaza inca o data, ca datele din Corona Forms nu pot fi modificate, fiind cele oficiale, comunicate public, in informarile zilnice", se arata in comunicatul transmis Ziare.com.