Mesajul cutremurator al fiicei pacientului care n-a mai putut respira nici cu masca de oxigen: "Tati, imi pare rau ca am fost neputincioasa!"

Barbatul de 67 de ani era internat in spitalul din Orastie, judetul Hunedoara, si avea nevoie de terapie intensiva, insa medicii l-au informat cu durere ca nu sunt locuri."Nu pot sa respir cu masca de oxigen. Medicii au spus ca nu este loc la ATI. Ce sa ma fac?", a declarat Toma Avrigean pentru Stirile Pro TV Medicii le-au transmis rudelor sa incerce sa gaseasca singure un loc, intr-un spital, la ATI. Strigatele de ajutor ale sotiei si fiicei s-au raspandit pe internet.Atat fiica lui cat si sotia au facut apeluri disperate catre oricine putea sa-l ajute pe bietul om. Insa nimeni nu a putut sa-l salveze.S-a stins sperand ca se va elibera un loc la ATI pe undeva prin tara.Alexandra Avrigean, fiica sa, a lasat joi, 12 noiembrie, un mesaj cutremurator pe pagina sa de Facebook.Mesajul emotionant al fiicei lui Toma: "Imi cer iertare ca am fost neputincioasa!".Joi, Alexandra Avrigean a anuntat pe pagina de Facebook decesul tatalui ei intr-un mesaj emotionant."Tati imi pare rau ca in ultimul timp nu am petrecut mai mult timp impreuna! Imi pare rau ca nu am stiut cum sa procedez ca sa te ajut. Stiu cu siguranta ca daca ai fi fost in locul meu, tu ai fi facut tot posibilul sa ma ajuti! Imi cer iertare ca am fost neputincioasa, ca nu am avut puterea si cunostintele necesare sa ma lupt cu sistemul medical si sa te salvez! Zilele petrecute in spitalul municipal din Orastie ti-au fost fatale! Desi stiau cum se procedeaza, te-au trimis in ultim moment la Urgente la Deva. Te-au trimis cu o saturatie de 34% si ambii plamani afectati in proportie de 99%. Aveai sanse sa traiesti, aveai sanse sa imi fii alaturi mult timp de acum inainte", a scris fiica acestuia pe Facebook.Alexandra Avrigean sustine, in mesaj, ca medicii din spitalul din Orastie nu au stiut cum sa procedeze in acest caz."Doar tu stii cate suferinta ai indurat, si cu cata indiferenta ai fost tratat. Te-am intrebat daca medicii din Orastie se ocupa de tine, mi-ai spus ca da.... cand a vorbit mami cu tine i-ai spus, soptind, deoarece iti era frica sa nu te auda cineva si sa nu te mai bage in seama deloc, ca "Nu se ocupa de noi!" Am avut incredere in ei, tata, am avut incredere ca fac tot posibilul sa te ajute.... Iarta-ma ca nu am luptat mai mult pentru tine!A fost nevoie de interventie externa pentru a afla si cei din spitalul din Orastie ca exista posibilitatea ca pacientii a caror stare de sanatate este grav afectata sa fie transportati de urgenta la cel mai apropiat spital care detine aparatele necesarii stabilizarii bolnavului. Ii multumesc din tot sufletul doamnei doctor de la urgente de la Deva care a luptat cot la cot cu tine si a a dat telefoane de telefoane, care a suferit alaturi de noi! Va multumesc din suflet ca ati incercat sa il ajutati si stiu ca daca tati ar fi fost transferat din ziua in care cei de la spital din Orastie ne-au sunat sa ne informeze ca tati trebuie transferat de urgenta la ATI, sunt sigura ca tati acum era bine, era in viata", a mai scris tanara.