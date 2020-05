Firea anunta ca de luni va testa pentru COVID-19 peste 10.000 de bucuresteni pe Arena Nationala

Ziare.

"Maine voi organiza o conferinta de presa impreuna cu cei sase primari de sectoare, in care vom da start proiectului de testare de tip anticorpi, acea picatura de sange din buricul degetului pe un esantion deja realizat de catre specialistii INSP de 10.500 de bucuresteni din toate sectoarele Capitalei, pe diferite grupe de varsta, din majoritatea cartierelor bucurestene", a spus Gabriela Firea.Acestea se vor realiza la Arena Nationala.Firea a adaugat ca multi bucuresteni ar vrea sa se testeze, dar se tem sa nu fie nevoiti sa mearga la spital, in urma rezultatului.Primarul considera ca Ministerul Sanatatii s-ar putea consulta cu specialistii, iar persoanele cu simptome usoare sa ramama, acasa, in familii, dar intr-o camera separata: "La finalul acestor teste vom afla cum a circulat coronavirusul in municipiul Bucuresti, care este numarul de persoane care au trecut deja prin infectie si s-au imunizat".In doua zile s-au inscris nu mai putin de 7.768 de bucuresteni pentru testare.