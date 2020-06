Firea: Teatrele si institutiile de spectacole administrate de Primaria Capitalei se redeschid de luni

Ziare.

com

"Din 15 iunie, teatrele si institutiile de spectacole administrate de Primaria Capitalei se redeschid pentru public. Cultura este esentiala pentru viata unui oras, asa ca am decis, impreuna cu managerii teatrelor din Bucuresti, reluarea treptata a spectacolelor cu public, acest anunt fiind asteptat de sute de artisti si mii de bucuresteni. Bucurestiul are la dispozitie, pentru desfasurarea activitatilor culturale, peste 10.000 de locuri in salile de spectacol, iar criza sanitara a blocat accesul publicului la reprezentatiile teatrelor", a precizat edilul intr-o postare pe Facebook Gabriela Firea a adaugat ca, pentru reluarea evenimentelor, fiecare institutie de spectacol isi va lua toate masurile necesare de siguranta pentru artisti si spectatori, iar programarea spectacolelor va tine cont in permanenta de evolutia epidemiologica in plan local si de masurile care sunt necesare, conform reglementarilor in vigoare, astfel incat sa nu existe riscuri de infectare a participantilor la manifestari.Ea a precizat ca salile de spectacol in care isi desfasoara activitatea institutiile publice de cultura bucurestene, sunt urmatoarele:1. Teatrul Municipal "L. S. Bulandra": Sala Liviu Ciulei (Izvor) - 355 locuri (Str. Schitu Magureanu 1, sect. 5); Sala Laborator - 60 locuri; Sala Toma Caragiu - 243 locuri (J.L. Calderon 76A, sect. 2), Studio Space - 120 locuri2. Teatrul "C.I. Nottara" - Magheru (Horia Lovinescu) - 336 locuri, Studio (George Constantin) - 100 locuri3. Teatrul de Revista "Constantin Tanase" - Sala Savoy - 393 locuri, Gradina de Vara Herastrau - 2.255 locuri4. Teatrul Mic - Teatrul Mic (Str. Constantin Mille nr. 16, sect. 1) - 271 locuri, Teatrul Foarte Mic (Bd. Carol I, nr. 21, sect. 1) - 95 locuri5. Teatrul Tineretului Metropolis (Str. Mihai Eminescu nr. 89, sect.2) Sala Mare - 150 locuri, Sala Amfiteatru - 100 locuri, Sala GLORIA (fost cinema Gloria - Str. Bucovina nr. 6, sect. 3) - 400 locuri6. Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan (Str. Sf. Dumitru nr. 2, sect. 3) - 317 locuri, Sala Studio (Str. Sf. Dumitru nr. 2, sect. 3) - 53 locuri, Sala Noua (Str. Sf. Vineri nr. 11) - 56 locuri7. Teatrul Masca - Sala Elisabetana (Bd. Uverturii nr 70, sector 6) - 125 locuri8. Teatrul Odeon - Sala Majestic (Cal. Victoriei 40-42, sector 1) - 300 locuri; Sala Studio (Cal. Victoriei 40-42, sector 1) - 100 locuri9. Teatrul Evreiesc de Stat - Sala Spectacol (Str. dr. Iuliu Barasch nr. 15, sector 1) - 196 locuri10. Teatrul "Ion Creanga" - Palatul National al Copiilor - 650 locuri, Sala mica (Str. Biserica Amzei nr. 21-23, sect. 1) - 60 locuri11. Teatrul de Animatie "Tandarica" - Sala Mare (Str. Eremia Grigorescu nr. 24, sector 1) - 326 locuri, Sala AnimaStudio (Str. Eremia Grigorescu nr. 24, sector 1) - 40 locuri12. Teatrul Excelsior - Sala Mare (Str. Academiei nr. 28-30, sector 1) - 180 locuri, Sala Studio (Str. Academiei nr. 28-30, sector 1) - 50 locuri13. Circul Metropolitan Bucuresti - Sala spectacol (Aleea Circului nr. 15, sector 2) - 1.850 locuri14. Opera Comica pentru Copii Sala Mare (Calea Giulesti nr. 16, sector 6 - fostul Teatru Giulesti) - 424 locuri, Salon Mozart (Calea Giulesti nr. 16, sector 6- fostul Teatru Giulesti) - 120 locuri, Sala UnderGround (Calea Giulesti nr. 16, sector 6 - fostul Teatru Giulesti) - 120 locuri15. Teatrul " Stela Popescu " - Palatul National al Copiilor - Sala Mare (Bd. Tineretului nr. 8-10, sect. 4) - 740 locuri16. Teatrul Dramaturgilor Romani - Sala Ion Baiesu (Calea Grivitei nr. 64-66, sect. 1) - 100 locuri, Sala Iosif Naghiu (Calea Grivitei nr. 64-66, sect. 1) - 60 locuri.