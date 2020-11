VIDEO Violeta Alexandru a anuntat ca firmele cu peste 50 de angajati trebuie sa isi adapteze programul de lucru la noile reguli anticoronavirus

"Conform deciziilor luate, angajatorul trebuie sa organizeze echipa de lucru, in masura in care are peste 50 de angajati, de asa maniera incat sa-i grupeze si sa intre, respectiv sa plece de la serviciu cu un decalaj de o ora intre aceste grupe care se deplaseaza acasa, respectiv vin si sa evite aglomerarea in incinta spatiului de lucru. Cer Inspectiei Muncii sa verifice aceste lucruri, o spun direct, sunt foarte atenta la activitatea Inspectiei Muncii", a afirmat Violeta Alexandru.Ea a precizat ca acest lucru poate fi verificat doar prin controale pe teren."In aceasta perioada, mai mult ca oricand, Inspectia Muncii trebuie sa fie si ea la dispozitia si aproape de angajatori acolo unde se justifica sa fie ferma, unde este cazul sa ofere explicatii si sa sprijine angajatorul. Cer Inspectiei Muncii sa faca acest lucru, trebuie sa iasa pe teren. Nu avem cum sa verificam decalarea programului de lucru, v-am spus cu un interval de o ora intre grupele de angajati pe care le organizeaza angajatorul, nu avem cum sa verificam decat daca mergem pe teren, nu exista alta forma de a verifica ca aceasta prevedere se respecta decat mergand pe teren si lucrand si colaborand cu angajatorul pentru a putea pune in practica aceasta prevedere", a explicat ministrul Muncii.Violeta Alexandru a mai declarat ca activitatea Inspectiei Muncii nu este la nivelul asteptat."Constatat ca activitatea Inspectiei Muncii nu este in acest moment la nivelul pe care il asteptam, doar in Bucuresti au fost controlati 1.144 de agenti economici din 3.169, ma refer la angajatorii cu peste 50 de angajati. Controalele nu trebuie sa fie doar in cateva orase, trebuie sa fie peste tot, este vorba despre angajatori mari, deci se presupune ca in mediile urbane trebuie in special sa fie atent analizate, dar si angajatorii care au sediul de lucru in proximitatea oraselor mari, in zonele metropolitane", a precizat Violeta Alexandru.Ea a mai transmis si reprezentantilor de la casele de pensii sa asigure distantarea corepunzatoare in sediile institutiilor."Le solicit mai ales colegilor mei angajati din casele de pensii, AJPIS-uri, din AJOFM-uri, sa evite si sa se implice de la sefi pornind in a asigura distantarea corespunzatoare in randul cetatenilor care ne viziteaza", a mai afirmat Violeta Alexandru.Citeste si: