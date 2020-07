Fizicianul Presura: "La 1.000 de cazuri pe zi, incepe ruleta ruseasca. Andreea Esca este doar una dintre persoanele publice care spune povestea, vor apare din ce in ce mai multe"

"Oooof, la 1000 cazuri pe zi incepe: unul din 20 de cazuri este fatal (nu intru in detalii de varsta). Nimeni, nici cei din piata Victoriei, nu vor sa joace asa ceva. Andreea Esca este doar una dintre persoanele publice care spune povestea, vor apare din ce in ce mai multe.Motivul este ca, pana acum, erau putine cazuri relativ la intreaga populatie. 1000 de infectii pe zi este maximul pe care l-a avut Olanda la inceputul crizei, atunci cand a fost socul si s-au luat masuri dure. Una dintre ele a fost izolarea completa a caselor de batrani. Primul ministru a fost criticat pentru ca nu a vrut sa incalce regula iar mama lui a murit (de moarte naturala) fara sa o viziteze. A fost criticat rau in mediul romanesc, dar masurile au dat atunci roade", a afirmat Presura, pe pagina sa de Facebook.De asemenea, fizicianul Presura i-a criticat pe cei care minimalizeaza gravitatea situatiei si sustin ca exista tot felul de conspiratii si manipulari impotriva omenirii."1.000 de infectii pe zi inseamna zeci de decese zilnice, iar daca numarul creste, impactul din jur este de neevitat: ruleta ruseasca nu glumeste. Nu am ce sa adaug, sunt suparat in special pe cei care minimalizeaza impactul virusului si ignora sfaturile organizatiei mondiale a sanatatii, inchipuindu-si ca ei vor sa manipuleze cine stie ce.Daca spre iarna situatia va exploda in Romania si va ramane stabila in vest veti vedea o alta conspiratie: occidentalii vor noul vaccin doar pentru ei, nu le pasa de noi, care avem mai multe cazuri! Uita ca fiecare guvern are prima prioritate protejarea propriilor cetateni. In plus, uita ca atunci cand cetatenii saboteaza cele mai elementare norme de protectie, ce va spune guvernul cand va negocia vaccinul pe baza numarului ridicat de cazuri, scapate de sub control?", a precuzat cercetatorul.Remarcile lui Presura vin in contextul in care Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate alte 994 de noi cazuri de imbolnavire (fata de 681 anuntate cu o zi in urma).