Inca un politician infectat cu noul coronavirus a murit. Liberalul Niculae Florea era internat in spital

"Cu regret anuntam disparitia colegului nostru, consilierul judetean Niculae Florea, rapus in aceasta dimineata de acest virus necrutator. Dumnezeu Sa te Odihneasca, prieten drag!", a scris Liviu Voinescu, primarul comunei Cungrea din Olt, pe Facebook Autoritatile au transmis joi, 10 decembrie, un nou raport privind evolutia coronavirusului in Romania. Au fost inregistrate 7.067 de cazuri noi si 127 de decese, in ulimele 24 de ore, iar la ATI sunt internati 1.288 de pacienti.Municipiul Bucuresti a raportat 1.762 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, fiind a treia zi consecutiva in care se claseaza pe primul loc, cu cele mai multe imbolnaviri. Situatia este ingrijoratoare si in alte zone, cum ar fi Ilfov, Constanta, sau Cluj, unde numarul infectarilor noi este de ordinul sutelor.