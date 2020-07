Florida: 156 de decese cauzate de COVID-19 intr-o singura zi

Joi au fost anuntate in Florida 13.965 de cazuri noi de coronavirus, numarul total de cazuri ajungand la 315.775, potrivit datelor Departamentului de Sanatate.Numarul deceselor provocate de boala Covid-19 a crescut cu 156, la un total de 4.782, depasind recordul anterior, de 133 de decese noi, inregistrat pe 12 iulie.Spitalizarile de pacienti cu Covid-19 au atins cel mai ridicat nivel raportat vreodata, de 8.626, in crestere cu 321 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor agentiei.