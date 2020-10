S-a reaprins focarul de COVID-19 la Centrul de Tratare a Cancerului din Timisoara

Potrivit Directiei de Sanatate Publica Timis, in judet sunt 17 focare de COVID-19, dintre care cel mai nou este la Centrul de Tratare a Cancerului OncoHelp din Timisoara, unde in iulie a mai fost un focar care ulterior a fost stins.Cele 17 focare de COVID-19, din judetul Timis, sunt:Fabrica Zoppas din Sannicolau Mare - 86 cazuri confirmateCentrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica (DGASPC) Timisoara - 7 cazuri confirmateSpitalul de Copii "Louis Turcanu" Timisoara - 15 cazuri confirmateFabrica Hella Ghiroda - 6 cazuri confirmateFabrica de pantofi Acelum Timisoara - 34 cazuri confirmateFirma de constructii Onamep Lugoj - 42 cazuri confirmateFirma Rus Savitar Dumbravita - 21 cazuri confirmateOrganizatia Salvati Copiii din Timisoara - 5 cazuri confirmatePenitenciarul Timisoara - 77 cazuri confirmateUniversitatea de Vest Timisoara - 5 cazuri confirmateCaminul de batrani Casa Noua Buzias - 5 cazuri confirmateSpitalul Judetean Timisoara - 19 cazuri confirmateSpitalul de Psihiatrie Jebel - 19 cazuri confirmateSCM Timisoara (echipa de baschet) - 11 cazuri confirmateCentrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gavojdia - 63 cazuri confirmateCentru de Ingrijire pentru persoane varstnice Bacova - 9 cazuri confirmateCentrul de Tratare a Cancerului OncoHelp Timisoara - 15 cazuri confirmateIn ultimele 24 de ore, in Timis au fost confirmate 66 de cazuri noi de COVID-19, dupa efectuarea a 1118 teste. De asemenea, au fost inregistrate doua decese.Rata de infectare a populatiei la nivelul judetului Timis este de 2,03 la mia de locuitori. In spitalele din Timisoara si din judet sunt internati 205 pacienti cu COVID-19, dintre care 22 sunt in stare grava la Terapie Intensiva.De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 6.021 infectari cu coronavirus , 199 de oameni au decedat.