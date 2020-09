Focar de coronavirus in comuna Aghiresu din Cluj. O fabrica unde au fost depistate 21 de cazuri, inchisa pentru 14 zile

Unitatea a fost inchisa pentru 14 zile, toti angajatii, dar si contactii directi ai cazurilor confirmate fiind plasati in izolare la domiciliu. Prefectul anunta ca, daca numarul de cazuri active va creste, se va impune carantinarea comunei."Avem un focar activ in acest moment in comuna Aghiresu, cu 21 cazuri pozitive provenind de la o fabrica de pe raza comunei. Din totalul de 75 angajati testati, 24 sunt pozitivi, din care 21 au domiciliul pe raza UAT Aghiresu. S-a luat masura suspendarii activitatii unitatii pentru o perioada de 14 zile si a dezinfectarii corespunzatoare a spatiilor de lucru", a transmis, joi seara, prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudan.Potrivit acestuia, cei 24 de bolnavi pozitivi vor fi transportati la spitalele Covid din Cluj-Napoca pentru evaluarea medicala, acestia fiind in prezent asimptomatici.Contactii directi identificati din ancheta epidemiologica au fost carantinati la domiciliu pentru 14 zile (inclusiv ceilalti 51 de angajati negativi si apartinatorii acestora)."Masurile vor fi monitorizate prin intermediul institutiilor abilitate, urmand ca, in situatia in care numarul cazurilor pozitive va creste, sa fie luata in calcul masura carantinarii UAT-ului", a mai transmis prefectul.