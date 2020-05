Focar de coronavirus in doua spitale din Iasi, inclusiv cel de copii: Tot mai multe cadre medicale, infectate

Ziare.

La Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au fost testate in total 200 de persoane, iar 28 dintre acestea au fost depistate pozitiv. Este vorba despre 15 cadre medicale si 13 pacienti.Conducerea spitalului a decis inchiderea sectiei de Neurochirurgie I pentru dezinfectie si refacerea circuitelor."In momentul de fata analizam toate datele primite, este mobilizata echipa de epidemiologie. Una dintre masurile pe care le luam este ca personalul medical sa trateze fiecare pacient ca si cum ar fi suspect, chiar daca rezultatul testului este negativ. Pana luni vom testa toti pacientii si intreg personalul", a declarat medicul Lucian Eva, managerul spitalului de Neurochirugie din Iasi.Persoanele care au fost depistate pozitiv cu virusul COVID-19 vor ramane internate in Spitalul de Neurochirurgie pentru a fi tratate."Suntem pregatiti sa luam toate masurile necesare pentru a opri acest virus care a fost adus din exteriorul spitalului. Ancheta epidemiologica se desfasoara sub conducerea Directiei de Sanatate Publica Iasi si va stabili clar de unde a provenit sursa infectiei", a precizat medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi.Pe de alta parte, DSP Iasi a anuntat sambata ca si la Spitalul de copii Sfanta Maria din Iasi au aparut patru cazuri de coronavirus in randul cadrelor medicale, fiind declansata o ancheta epidemiologica.