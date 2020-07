Focar de coronavirus in zona industriala a Aradului. Muncitori din trei fabrici, depistati pozitiv

Seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, Horea Timis, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca "ingrijorarile sunt foarte mari, pentru ca in aceste fabrici lucreaza mii de persoane, iar riscul de raspandire rapida a virusului este foarte ridicat"."In acest moment vorbim de cateva cazuri izolate in fiecare dintre cele trei fabrici, persoane care au fost retrase de la locul de munca si sunt sub observatie medicala. Ancheta epidemiologica aflata in derulare, testele care se fac in randul angajatilor, ne vor spune care este amploarea raspandirii noului coronavirus in zona industriala", a spus seful DSP Arad.El a precizat ca vor fi intensificate controalele in mijloacele de transport folosite pentru naveta de catre muncitori, pentru ca exista informatii ca multi dintre pasageri nu poarta masca in autobuzele sau microbuzele care ii transporta la locul de munca si acasa."Vom avea actiuni de control pe toate aceste mijloace de transport, pentru ca in acestea, daca nu sunt respectate masurile de protectie, exista un pericol major de raspandire a virusului", a spus Horea Timis.DSP lucreaza la un proiect de infiintare a unui centru de testare COVID-19 exclusiv pentru miile de angajati din zona industriala de la iesirea din municipiul Arad spre Nadlac. Companiile ar urma sa sustina financiar realizarea testelor pentru proprii angajati, iar partea de logistica va fi asigurata de autoritati De la inceputul pandemiei, in judetul Arad au fost confirmate ca infectate 990 de persoane, dintre care 21 in ultimele 24 de ore. Un numar de 81 de pacienti spitalizati au decedat.