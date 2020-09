Focar de coronavirus intr-o statiune de nudisti din Franta: "Toata lumea este in contact strans toata ziua"

Cum s-a declansat focarul

Autoritatile sanitare, care au infiintat un punct de testare mobila in afara localitatii, au constatat ca 30% din cei 800 de turisti testati au primit rezultat pozitiv, potrivit BBC News Acum, autoritatile sanitare, care au infiintat un punct de testare mobila in afara localitatii, au constatat ca 30% din cei 800 de turisti testati au primit rezultat pozitiv.Promovata ca un "sat naturist", statiunea este o comunitate retrasa, cu cateva cluburi si saune pentru swingeri, dar si cluburi de noapte erotice. Bineinteles, nu toti turistii sunt swingeri. Multi dintre ei vin pentru ca este un loc pitoresc si linistit, scrie Digi 24 Dar in Cap d'Agde "toata lumea este in contact strans toata ziua si, desigur, umbla fara haine", a declarat pentru BBC un cuplu de swingeri.In varf de sezon, satul atrage chiar si 45.000 de oameni zilnic, iar majoritatea stau acolo pentru o saptamana. Exista, de asemenea, turisti de weekend sau de o zi.La sfarsitul lunii august, doi angajati ai unui hotel au fost testati pozitiv cu Covid-19.Proprietarul hotelului a recunoscut ca pe terasa de pe acoperis a avut loc o petrecere, iar regulile de distantare sociala nu au fost respectate."Suntem loviti de doua ori... Patruzeci la suta dintre vizitatorii nostri sunt straini, majoritatea provin din Olanda si Germania, dupa care sunt italieni si britanici", a spus David Masella, managerul "satului naturist"."Din cauza virusului, multi dintre turistii obisnuiti au ramas acasa. Si apoi, desigur, am fost loviti de virus... Avem 10.000 de locuri in camping si 15.000 de paturi in sat, iar densitatea populatiei aici este de sapte ori mai mare decat in orasul apropiat Montpellier", a mai spus managerul.Autoritatile spun ca rata testelor pozitive de la centrul de testare mobil pe care l-au infiintat la Cap d'Agde este de patru ori mai mare decat in zona limitrofa. Personalul medical spune ca, totusi, niciunul dintre pozitivi nu a necesitat tratament urgent de spital.Citeste si: