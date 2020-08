Focar de coronavirus la o cresa privata din Timisoara. Trei copii si doua ingrijitoare, testati pozitiv

Este vorba despre Cresa KinderWelt. Aceasta a fost inchisa vreme de doua sapt, scrie Opinia Timisoarei Cu sprijinul medicului Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes au fost testati si toti copiii din gradinita cu acelasi nume, aflata in curtea comuna, dar si cadrele didactice.Rezultatele au fost negative, astfel ca in continuare gradinita va ramane deschisa, fiind una de vara, cu putine grupe, insa si aici s-a procedat la dezinfectia spatiilor.Copiii de la cresa confirmati pozitiv, in varsta de 2 si 2 ani si 5 luni, sunt asimptomatici si raman in izolare acasa timp de 14 zile.In ceea ce priveste celelalte focare din judetul Timis, conform DSP au crescut cele de la Inspectoratul de Politie cu trei cazuri si de la Continental cu inca un caz. Sunt active in acest moment, sapte focare.Bilantul ultimelor 24 de ore indica 47 de noi cazuri de COVID, dupa efectuarea a 1894 de teste. Din fericire, niciun deces In acest moment in spitalele din Timisoara si din judet sunt internati 209 pacienti cu COVID 19, dintre care 19 sunt in stare grava la Terapie Intensiva.De la inceputul pandemiei, in Timis, s-au infectat cu coronavirus 2.081 de oameni.Citeste si: