Focar de coronavirus la Politia Agnita. Directia de Sanatate Publica Sibiu a confirmat sase cazuri

Potrivit Prefecturii Sibiu, Directia de Sanatate Publica (DSP) a identificat, in 16 august, un focar de infectie cu noul coronavirus la Politia orasului Agnita."Dupa depistarea primelor 2 cazuri pozitive, au fost testati un numar total de 22 de persoane angajate din totalul de 40. In urma testarii 4 persoane au primit rezultat pozitiv, iar 18 au primit rezultat negativ", a aratat sursa citata.In ceea ce priveste masurile implementate de DSP Sibiu, s-a dispus carantina la domiciliu pentru 9 contacti apropiati de serviciu, impreuna cu familiile lor, la nivelul unitatii s-a pus in aplicare planul de masuri in contextul situatiei epidemiologice actuale, s-a efectuat dezinfectia spatiilor de lucru, a autospecialelor din dotare. De asemenea, este monitorizata starea de sanatate a tuturor angajatilor.Luni 17 august 2020 in judetul Sibiu erau, conform raportului la 24 de ore al GSD, 11 cazuri noi si 1.208 in total.