Potrivit directorului executiv adjunct al DSP Buzau, initial, au fost confirmate 2 asistente, care sunt in spital inclusiv cu familiile lor, ulterior, au mai fost confirmate alte 3 cadre medicale din acelasi spital.In aceste conditii, DSP Buzau a declarat focar de coronavirus si la Spitalul CFR, al 16-lea activ in judetul Buzau, in acest moment.Judetul Buzau numara joi 1066 de bolnavi de coronavirus, cu 25 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore. 626 de bolnavi s-au vindecat iar 30 de bolnavi cu COVID 19 au murit, de la inceputul pandemiei, in judetul Buzau.