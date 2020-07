Focar de coronavirus la Spitalul de psihiatrie Sapoca. Cele mai multe cazuri, la sectia exterioara de la Ojasca

Potrivit autoritatilor medicale, in sectia de la Ojasca a Spitalului de Psihiatrie de la Sapoca au fost confirmati cu coronavirus un total de 13 angajati.Sunt practic, doua focare in doua sectii diferite de bolnavi cronici, intr-una fiind 10 angajati pozitivi, in alta treiIn perioada urmatoare nu se vor mai face internari la Ojasca.Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate in Spitalul de Psihiatrie Sapoca, in sectia de Neurologie, ceea ce face ca in total in acest spital, inclusiv in sectia exterioara de la Ojasca, sa fie 15 angajati cu COVID 19.Buzaul are conform raportarii de luni 25 de noi cazuri de coronavirus, cu un total de 992 de bolnavi de la debutul pandemiei si 27 de decese inregistrate.Pacientii confirmati luni au varste cuprinse intre 2 si 81 de ani, inclusiv familii intregi, cu totii fiind internati in Spitalul Municipal din Rm.Sarat.In Spitalul Judetean Buzau, in cele doua sectii amenajate pentru bolnavii de COVID 19 toate locurile sunt ocupate, fiind disponibil un singur loc din cele patru la Terapie Intensiva.In Spitalul Municipal din Rm.Sarat, unitate de suport pentru bolnavii COVID 19, din judetul Buzau sunt internati luni 137 de bolnavi, capacitatea maxima fiind de circa 150 de locuri.