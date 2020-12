Cinci cadre medicale si un brancardier de la Spitalul Judetean Bistrita, printre pacientii nou diagnosticati cu COVID-19

Conform datelor furnizate, duminica, de Prefectura Bistrita-Nasaud, printre cazurile noi de COVID-19 raportate de sambata pana duminica se numara cinci asistenti medicali si un infirmier din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, un angajat al Directiei de Sanatate Publica, un salariat al Complexului Muzeal si un cadru didactic Scoala Generala nr. 4.Numarul total al cadrelor medicale infectate in acest judet de la inceputul pandemiei ajunge astfel de pana in prezent, 144, dintre care 39 medici, 104 asistenti si un kinetoterapeut, in timp ce 45 persoane care fac parte din personalul auxiliar - infirmiere, brancardier) si un angajat din cadrul personalului suport au fost confirmate ca fiind infectate cu coronavirus. Dintre cadrele medicale si lucratorii personalului auxiliar din spitale confirmati cu SARS-CoV-2, 122 de persoane au fost externate.Numarul total al infectarilor la nivelul acestui judet a ajuns la 6169, iar cel al deceselor este de 273. Dintre cei diagnosticati, 5504 persoane au fost externate, fiind vorba despre 4477 externate vindecate. Cea mai recenta raportare pentru 24 de ore arata ca in Bistrita Nasaud s-au realizat 101 teste pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, dintre care 93 la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, iar restul in laboratoare private.In ceea ce priveste focarul de infectie de la Spitalului Orasenesc Beclean, unde 1010 pacienti si trei angajati au fost infectati cu noul coronavisrus, autoritatile anunta ca doar doua dintre cazuri mai sunt active, restul pacientilor fiind declarati vindecati.Citeste si: