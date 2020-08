Focar de coronavirus la un abator din Scotia unde lucreaza sute de romani

Premierul scotian nu a exclus o posibila carantina locala in zona in care se afla abatorul de pui daca numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 va creste. Potrivit informatiilor obtinute de Digi24 , la abatorul de pui din Scotia, unde au fost inregistrate imbolnavirile, lucreaza si cetateni romani.Unul dinre romanii angajati la acest abator spune ca sunt cel putin patru sute de conationali angajati aici.Se pare ca unii dintre angajati au fost trimisi acasa si anuntati ca nu vor fi platiti pe perioada in care fabrica va fi inchisa pentru dezinfectie. Acestia nu au contract direct cu abatorul, ci cu o agentie de plasare a fortei de munca. Ei nici macar nu ar fi fost testati pentru coronavirus pana in prezent. Conform informatiilor furnizate de angajatul roman, singura lor posibilitate ar fi sa ceara concediu de odihna pentru a putea fi platiti.Romanul angajat la abator a spus pentru Digi 24 ca ar si doi conationali printre cei 17 angajati confirmati pozitiv cu noul coronavirus.Citeste si: