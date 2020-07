Focar de coronavirus la un abator din Vaslui. Prefect: Angajatii nu au respectat regulile cand au plecat din abator

Cazurile au fost depistate dupa ce in cursul saptamanii trecute trei angajati au prezentat simptome specifice COVID-19.Autoritatile explica numarul mare de infectari prin faptul ca oamenii nu respecta regulile de protectie. "Oamenii nu au mai respectat regulile, atunci cand au plecat din abator", a declarat Mirceaa Gologa, prefectul Judelului Vaslui, pentru Digi 24Dupa aparitia celor trei cazuri, s-a decis ca angajatii care au intrat in contact cu acestia sa fie testati. Nimeni nu se astepta insa ca in urma testarii sa rezulte atat de multe cazuri. Potrivit informatiilor pe care le-am primit de la conducerea abatorului, salariatii testati pozitiv lucreaza in sectii diferite, iar cel mai probabil virusul s-a raspandit din cauza ca angajatii fac naveta cu microbuzul, potrivit stirideiasi.ro Cele mai multe dintre persoanele testate pozitiv sunt asimptomatice. Directia de Sanatate Publica Vaslui are in derulare o ancheta epidemiologica. Aceasta se anunta dificila, intrucat trebuie stabiliti contactii tuturor celor 59 de persoane testate pozitiv.