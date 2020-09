Focar de coronavirus la un camin de batrani din Alba Iulia. 11 persoane au foste testate pozitiv

Surse medicale sustin este vorba despre 11 cazuri: 6 persoane varstnice (beneficiari) si 5 angajati ai asezamantului.Focarul a fost descoperit marti, 15 septembrie 2020. Zilele trecute un beneficiar al asezamantului a fost depistat pozitiv pentru COVID-19, iar, ulterior, DSP Alba a realizat o serie de testari, in urma carora au fost confirmate alte 10 persoane."Institutia a luat toate masurile prevazute de lege in astfel de cazuri. Miercuri, la prima ora, in paralel cu ancheta epidemiologica, se va demara o ancheta a inspectorilor sanitari, pentru a verifica daca au fost respectate normele in vigoare, precum si normele de protectie pe vreme de pandemie de coronavirus", au precizat reprezentantii DSP Alba.