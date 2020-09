Focar de coronavirus la un camin de batrani din Bistrita-Nasaud. Sapte cazuri, confirmate pozitiv

Potrivit datelor comunicate joi, 3 septembrie 2020, de catre directorul acestei institutii, Anca Andritoiu, in ultimele doua zile, la centrul rezidential pentru varstnici s-au confirmat doua cazuri de COVID-19, la o infirmiera si la unul dintre beneficiari.In urma testarii intregului personal (18 angajati) si a celor 38 de beneficiari, numarul cazurilor confirmate a crescut la sapte: sase beneficiari si infirmiera, fiind declarat focar.Centrul rezidential pentru persoane varstnice "Sfintii Ioachim si Ana" din localitatea Cusma functioneaza in cadrul Asociatiei "Filantropia Ortodoxa", filiala Bistrita-Nasaud, si este cel de-al doilea centru administrat de aceasta asociatie unde este depistat un focar de COVID-19, dupa cel din comuna Maieru (24 de persoane infectate, dintre care cinci au decedat), si al treilea de acest tip din judet.Potrivit directorului DSP Bistrita-Nasaud, ultima testare a personalului si a beneficiarilor din caminul de la Cusma a avut loc pe 23 august, cand rezultatele testelor au fost negative.Contactii directi ai celor confirmati cu COVID-19 vor fi retestati in urmatoarele sase-sapte zile.Citeste si: