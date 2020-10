Focar de coronavirus la un Centru de reabilitare neuropsihiatrica din Alba. Peste 120 de cazuri de infectare

Inspectorii sanitari vor face un control la centru, pentru a vedea cum s-a ajuns sa se infecteze atat de multe persoane.Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Alba, Alexandru Sinea, a declarat, sambata, la Digi 24, ca acolo au fost testati 179 de asistati si 171 de membri ai personalului."Dintre cei asistati avem 103 cazuri pozitive si dintre personal avem 18 cazuri pozitive. Totodata, in paralel cu ancheta epidemiologicva pe care colegii o realizeaza, am dispus si efectuarea unei anchete a inspectorilor sanitari din cadrul Serviciului de Control in Sanatate Publica pentru a vedea care sunt cauzele care au dus la aceasta nenorocire, as spune, pentru ca nu este normal ca dupa 7 luni de munca sa avem un astfel de focar, de o asemenea magnitudine", a afirmat Sinea.Dintre persoanele confirmate, sunt doua persoane internate, iar toti bolnavii sunt monitorizati medical. Pana acum s-au inregistrat doua decese, in randul beneficiarilor.Sinea a spus ca vor fi verificate respectarea procedurilor de lucru in centru si folosirea materialelor de protectie.