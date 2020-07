Focar de coronavirus la un centru de recuperare din judetul Dambovita: 106 persoane au fost diagnosticate cu Covid-19

Dambovita, printre cele mai afectate judete

Potrivit sursei citate, potrivit ultimelor rezultate primite joi, inca 55 de persoane din acest centru au fost confirmate cu coronavirus. Monitorizarea clinica a acestora este efectuata de medicii specilisti ai Sectiei de Boli Infectioase a SJU Targoviste, care s-au deplasat la Moreni pentru stabilirea conduitei terapeutice si a internarii in spital, precizeaza DSP.Pana acum, au fost confirmate in total 106 cazuri, dintre care 92 sunt persoane asistate si 14 cazuri sunt in randul personalului.Pe langa masurile sanitare de protectie ce trebuie respectate, au fost interzise vizitele si a fost interzisa utilizarea de catre angajati a unor spatii comune. De asemenea, personalul trebuie sa poarte echipamentul de protectie pe tot timpul activitatii.Cu o zi inainte, DSP Dambovita a facut un apel la populatie sa respecte recomandarile pentru limitarea cazurilor de coronavirus"Facem apel la persoanele depistate pozitiv si care refuza internarea ca este imperios necesar sa se prezinte la spital pentru o evaluare medicala a starii de sanatate si pentru instituirea conduitei terapeutice. De asemenea, adresam rugamintea catre persoanele intervievate in cadrul anchetelor epidemiologice sa ofere informatii clare si complete pentru a putea depista toti contactii directi. Atragem atentia ca ne confruntam cu o boala infectioasa cu transmitere aerogena, extrem de contagioasa, iar nerespectarea masurilor de protectie pune in pericol intreaga comunitate. Exista categorii de persoane vulnerabile, cu un risc crescut de imbolnavire si de evolutie spre forme severe de boala ( pacientii oncologici, persoanele hemodializate, persoanele cu multiple boli asociate si cu o imunitate scazuta)", transmitea institutia.In plus specialistii de la DSP atrageau atentia asupra gravitatii acestei infectii. "Orice minimalizare a efectelor coronavirusului asupra organismului uman poate determina o afectare grava a starii de sanatate care sa conduca spre deces si de aceea, dezavuam orice campanie de negare a pericolului infectarii", aratau acestia.Judetul Dambovita este unul dintre cele patru judete care, impreuna cu Bucurestiul, cumuleaza aproape jumatate din cazurile de coronavirus inregistrate in ultimele 24 de ore, in ziua cand s-a inregistrat cel mai grav bilant de la debutul pandemiei - 614 de noi infectari.Potrivit raportarii de joi, 9 iulie, in Dambovita au aparut cele mai multe cazuri, dupa Bucuresti: 66 de cazuri noi. In acest judet, situatia s-a inrautatit in ultimele zile. La precedentul bilant, in judet fusesera confirmate 59 de cazuri.