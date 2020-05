Focar de Covid-19 intr-un spital din judetul Alba: Conducerea invoca "relaxarea prematura". DSP a dat amenzi de peste 52.000 de lei.

Ziare.

Potrivit directorului executiv al DSP Alba, tot personalul medical si pacientii spitalului vor fi testati. Pana acum, in cadrul acestei anchete, au fost efectuate peste 150 de teste Covid-19, urmand ca, zilele ce urmeaza, testarea sa continue."Ca urmare a controlului igienico-sanitar din data de 23.05.2020 efectuat de inspectorii DSP Alba la o unitate sanitara din judet, urmare a depistarii unui numar total de 6 cadre medicale infectate cu SARS- COV -2, s-au aplicat un numar de 4 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 52.400 lei pentru deficientele constatate, dupa cum urmeaza: 1 amenda pe persoana juridica in valoare de 30.000 lei (...), 2 amenzi persoana fizica in valoare de 10.000 lei fiecare (...), 1 amenda persoana fizica in valoare de 2.400 lei (...)", a transmis directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea, dupa controlul efectuat sambata.Potrivit acestuia, sanctiunile pe persoana fizica au fost aplicate asupra personalului medical raspunzator de deficientele constatate.Totodata,pentru o perioada de 48 de ore, pentru efectuarea operatiunilor de dezinfectie terminala si dezinsectie si se va continua testarea tuturor pacientilor aflati in spital si a personalului angajat.Deficientele constatate in urma controlului se refera laDeficientele constatate se refera la camera de garda si sectia interne-cardiologie, a mentionat Sinea.Conducerea Spitalului Municipal Sebes considera ca"Personalul Spitalului Municipal Sebes numara 350 de angajati, dintre care sase persoane (trei asistenti medicali, doua infirmiere si un registrator) au fost testate pozitiv cu virusul Covid-19 (Coronavirus), toate persoanele fiind asimptomatice. Subliniem faptul ca intreg personalul angajat al spitalului nostru este asigurat cu echipamente si materiale de protectie sanitare, suficiente pentru urmatoarele doua luni de functionare, Spitalul Municipal Sebes beneficiind, in primul semestru al anului 2020, de o finantare de circa 1,5 milioane lei de la bugetul local al Municipiului Sebes, precum si de o serie de donatii onorifice din partea companiilor locale", a transmis, sambata, managerul unitatii, Anca Franchini.Potrivit acesteia, personalul a luat la cunostinta si a fost responsabilizat cu privire la normele sanitare aplicate in actualul context epidemiologic.Dupa ce arata ca unitatea din Sebes nu este un spital suport Covid-19, managerul precizeaza ca sanctiunea primita se refera la organizarea zonei tampon, documentatia fiind in curs de avizare.primite de la reprezentantii DSP Alba, cu care avem o colaborare permanenta, si sanctiunile primite si vom face toate eforturile pentru a remedia sincopele. Consideram ca, in cazul nostru, vorbim de un factor psihologic, ce a dus la o relaxare prematura a personalului, care a inteles, inca o data, ca trebuie sa ramanem vigilenti in continuare, pentru a depasi cu bine acest context epidemiologic", a afirmat, potrivit unui comunicat de presa, Anca Franchini.