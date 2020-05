Focar de Covid-19 la Arctic Gaesti: Inca 31 de angajati au fost confirmati

Ziare.

DSP Dambovita anunta, intr-un comunicat de presa, ca toti cei confirmati sambata sunt asimptomatici.Conducerea Arctic a hotarat testarea profilactica a angajatilor, dupa ce DSP Dambovita a identificat doua cazuri in datele de 7 si 9 mai. Un alt pacient simptomatic, angajat al Arctic, a fost depistat cu noul coronavirus in aceasta saptamana si este internat."Potrivit ultimelor rezultate transmise institutiei noastre astazi, 16 mai 2020, alti 31 de salariati din hala secundara, liniile 3 si 4 ale SC Arctic SA Gaesti, au fost depistati pozitiv COVID-19, toti fiind la acest moment asimptomatici. De la debutul focarului si pana in prezent, numarul cazurilor pozitive depistate in aceasta societate comerciala este de 66", precizeaza DSP Dambovita.Conform sursei citate, in cursul zilei de vineri, echipele DSP Dambovita au fost prezente la Arctic Gaesti pentru a efectua ancheta epidemiologica si au dispus izolarea la domiciliu a tuturor contactilor directi si a membrilor de familie pentru o perioada de 14 zile de la ultimul contact infectant.Alte masuri luate sunt: cei cu simptomatologie specifica infectiei cu COVID-19 se vor prezenta la sectia de boli infectioase, prin solicitarea ambulantei; realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru intreg personalul, cu monitorizarea si informarea medicului de familie sau de colectivitate cu privire la cazurile suspecte.De asemenea, s-a decis intreruperea activitatii in hala secundara, pentru ambele schimburi ale liniilor 3 si 4, aproximativ 500 persoane, timp de doua saptamani.In halele de lucru vor fi efectuate actiuni de dezinfectie terminala la nivelul tuturor spatiilor utilizate in comun, precum si al liniilor de productie.DSP Dambovita mai precizeaza ca se va supraveghea starea de sanatate a salariatilor din hala principala si se intensifica masurile de prevenire a raspandirii COVID-19, prin utilizarea de masti faciale, manusi si alte componente ale echipamentului de protectie personala, limitarea contactului interuman, respectarea regulilor de igiena individuala.Totodata, se vor implementa reguli referitoare la organizarea si desfasurarea transportului salariatilor, purtarea obligatorie a mastilor de protectie, reducerea la jumatate a numarului de pasageri pentru un autovehicul, efectuarea obligatorie a curateniei si dezinfectiei autovehiculului, inainte si dupa transport.Cei depistati pozitiv, in conformitate cu metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, vor fi adusi la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, urmand ca medicul specialist sa dispuna internarea lor in cadrul sectiilor suport COVID -19.Directorul DSP Dambovita, Sorin Stoica, a declarat, pentru AGERPRES, ca, din informatiile sale, Arctic Gaesti va testa in total 400 de salariati.