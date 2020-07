Focar de COVID-19 la cel mai mare santier naval din tara. Aproape 100 de angajati sunt infectati

Potrivit cifrelor oficiale prezentate luni de reprezentantii Damen, de la inceputul epidemiei, pe platforma navala galateana au fost inregistrate aproape o suta de cazuri de infectare cu virusul Sars Cov 2. Este vorba despre angajati ai Damen, dar si despre subcontractori ai companiei olandeze.De la inceputul epidemiei, un angajat al Damen a murit din cauza Covid-19, iar 51 de persoane s-au vindecat. Celelalte 43 de persoane primesc tratament."Din aprilie si pana in prezent, la Santierul Naval Damen Galati s-a inregistrat un numar de 95 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus (inclusiv subcontractori). Dintre aceste persoane, 51 sunt vindecate", a informat Damen Galati, potrivit adevarul.ro.Conducerea santierului a luat o serie de masuri de protectie. Astfel, masca de protectie este obligatorie in spatiile deschise si inchise, se lucreaza in ture, iar la intrare se face termoscanarea angajatilor.