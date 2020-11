Focar de COVID-19 la centrul "Ciresarii" din Ploiesti. Mai multi copii cu varste intre 1,5 ani si 17 ani, infectati

Conform datelor comunicate de Prefectura Prahova, la Centrul de Primire in Regim de Urgenta "Ciresarii" din Ploiesti, zece persoane au fost confirmate cu noul coronavirus Este vorba despre trei cazuri din randul personalului si sapte in randul beneficiarilor, respectiv copii cu varsta cuprinsa intre 1,5 ani si 17 ani.Sase copii sunt in izolare la Centrul cu rol de triaj "Sf. Maria" Valenii de Munte, iar unul a fost internat intr-un spital suport-COVID, precizeaza sursa citata.