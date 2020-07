Focar de COVID-19 la DGASPC Dolj. 15 persoane infectate. "Avem si copii de un an"

Directorul DGASPC Dolj, Florin Stancu, a declarat ca persoanele sunt asimtomatice, dar au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase Craiova."Avem si copii de un an, trei ani. Nu ne explicam, nu exista identificata cauza sau sursa de unde sa se fi imbolnavit. Sunt si situatii unde avem un caz, iar ceilalti, personal si beneficiari, sunt negativi. Sunt situatii unde avem doua cazuri pozitive intr-o locatii si situatii in care sunt si salariati si copii. Spatiile in care isi desfasoara activitatea sau unde locuiau au fost dezinfectate atat cu dezinfectant lichid, cat si cu lampi ultraviolete. Angajatii lucreaza in ture, program normal de lucru. De doua ori pe luna sunt testati toti salariatii din centrele rezidentiale si, mai nu, si toti beneficiarii", a declarat Florin Stancu pentru Mediafax.