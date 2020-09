Focar de COVID-19 la DSP Constanta

Potrivit sursei citate, cele patru persoane infectate cu SARS-CoV-2 lucreaza in laboratorul de analize al DSP si pozitivarea la virus a fost detectata in urma testelor periodice pe care le efectueaza personalul institutiei."Angajatele lucrau in laborator, toate cele patru cazuri sunt asimptomatice, iar starea lor de sanatate este buna, activitatea institutiei nefiind afectata", a declarat Schipor.Sefa DSP Constanta a mai precizat ca au fost luate masurile necesare carantinarii rudelor angajatelor depistate pozitiv si, de asemenea, a fost initiata ancheta epidemiologica pentru a afla sursele de infectare.