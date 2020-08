Focar de COVID-19 la o cresa privata din Timisoara. Trei copii si doua ingrijitoare au fost depistati pozitiv. In judet sunt sapte focare

Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis au in desfasurare 27 de anchete epidemiologice. In Timisoara si in judetul Timis sunt 7 focare de COVID-19, dupa ce inca unul a aparut la o cresa privata din Timisoara.Cele 7 focare sunt:- Centru pentru ingrijirea unor copii abandonati al unei comunitati religioase din Timisoara - 3 cazuri confirmate- Spitalul Judetean Timisoara - 21 cazuri confirmate- Soara, companie italiana de incaltaminte din Buzias - 8 cazuri confirmate- Inspectoratul de Politie Timis - 19 cazuri confirmate- Supermarket Profi Timisoara - 4 cazuri confirmate- Fabrica de Anvelope Continental - 15 cazuri confirmate- Cresa privata Timisoara - 5 cazuri confirmate, dintre care 3 copiiCresa in care au fost depistati pozitiv cei 3 copii, dar si doua ingrijitoare, a fost inchisa pentru doua saptamani, pana in 2 sepembrie si va fi supusa unei ample operatiuni de dezinfectare a spatiilor. Alaturi de cresa functioneaza si o gradinita care, insa, va ramane deschisa, fiind una de vara, cu mai putine grupe, dar si aici se va face dezinfectarea spatiilor.Copiii de la cresa confirmati pozitiv, in varsta de 2 ani si 2 ani si 5 luni, sunt asimptomatici si raman in izolare acasa timp de 14 zile.