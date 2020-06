Focar de COVID-19 la o fabrica din Pascani: 26 de angajati au fost depistati pozitiv, sectia in care lucrau a fost inchisa

Ziare.

Initial au fost depistati pozitiv patru angajati al companiei Proinvest Group din Pascani, insa in urma testarii celor o suta de salariati care lucreaza in sectia respectiva, inca 22 de angajati au fost confirmati cu noul coronavirus."DSP a dispus inchiderea sectiei fabricii. Masura a fost luata dupa ce initial patru angajati au fost depistati pozitiv. Testarile ulterioare au aratat ca inca 22 de angajati sunt confirmati cu noul coronavirus. Aceste masuri au fost luate pentru o perioada de 14 zile, timp in care angajatii sectiei sunt izolati la domiciliu. Ancheta epidemiologica este in curs de desfasurare", a declarat purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu.Proinvest Group Pascani este o companie specializata in prelucrarea otelului si numara in total peste 500 de angajati.