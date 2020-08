Focar de COVID-19 la o firma din Prahova cu peste suta de angajati. In ultimele saptamani, mai multe societati din judet s-au confruntat cu aceasta problema

Acesta este al treilea focar de COVID-19 declarat de catre autoritatile din judetul Prahova in ultimele 48 de ore.In ultimele saptamani, mai multi angajatori din Prahova s-au confruntat cu problema infectarilor angajatilor si a transmiterii virusului de catre acestia la locul de munca. Este vorba despre firme din domeniul productiei, service-uri auto, un producator de medicamente de uz veterinar, au declarat pentru News.ro surse din administratia locala.Aceleasi surse au precizat ca multi dintre angajatori se feresc sa se afle ca exista infectari in randul angajatilor lor, de teama ca afacerile le-ar fi afectate.Focare de COVID-19 au fost constatate, de asemenea, la nivelul judetului Prahova, in spitale , intr-o subunitate de politie , la Primaria Ploiesti, insa au fost si cazuri izolate la Primaria Sinaia sau la Directia Generala de asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova.De la inceputul epidemiei, in Prahova au fost confirmate ca infectate cu virusul SARS-COV-2 2.560 de persoane. Dintre acestea, 282 au fost declarate vindecate si externate, iar 100 au decedat, potrivit Directiei de Sanatate Publica Prahova.Ultimul deces raportat a fost cel al unui barbat in varsta de 58 ani, care avea si o serie de comorbiditati.Potrivit celor mai recente raportari, in spitalele din judet, unde sunt tratati bolnavi diagnosticati cu COVID-19, in sectiile de terapie intensiva sunt internati 26 de pacienti, dintre care 14 sunt ventilati.