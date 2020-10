Bistrita-Nasaud: Focar de COVID-19 la o unitate de asistenta medico-sociala. Toti angajatii au fost infectati

In urma cu o saptamana, la aceeasi unitate au fost depistati alti trei angajati cu COVID-19, focarul manifestandu-se in special la personalul auxiliar, in timp ce beneficiarii au primit rezultate negative.Printre noile cazuri de infectare cu SARS-COV-2 se numara si cel al unei asistente medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, iar un pacient infectat cu noul coronavirus a decedat.Sefa Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud, Anca Andritoiu, a precizat pentru AGERPRES ca persoana decedata este un barbat in varsta de 77 de ani.Fata de ultima raportare, numarul cazurilor de COVID-19 din judet a crescut cu 21, dintre care o treime sunt la nivelul municipiului Bistrita.