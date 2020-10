10 politisti de frontiera infectati cu coronavirus in Satu Mare

Un politist se afla in izolare la domiciliu, iar alti doi asteapta rezultatul testului in decursul zilei de azi, potrivit Sindicatului Europol.Totodata, sindicatul atrage atentia asupra faptului ca, desi ministrul Vela a promis inca din luna aprilie ca si politistii vor primi stimulent de risc similar cadrelor medicale si profesorilor, ar fi fost doar "o promisiune pur electorala"."Chiar daca stimulentul de risc se acorda din fonduri europene nerambursabile, care nu au nicio legatura cu fondurile de la bugetul de stat, nu putem intelege decat o rea-vointa din partea actualei guvernari la adresa colegilor aflati in prima linie. Infiintam politii dupa politii pentru imagine, insa problemele stringente sunt lasate nerezolvate. Macar acum in al 13 -lea ceas, guvernantii trebuie sa constientizeze importanta personalului din sistemul de aparare si ordine publica, care se afla in prima linie, si totodata solicitam ministrului Vela, ca in prima sedinta de guvern sa propuna modificarea actului normativ care reglementeaza acest drept", a mai transmis Sindicatul Europol.