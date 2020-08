Focar de COVID-19 la sectia unui spital privat din Buzau

Potrivit sursei citate, la ora actuala, in judet sunt active opt focare de infectie cu virusul SARS-CoV 2, respectiv Spitalul Judetean de Urgenta Buzau - Sectia ATI, unde au fost confirmate pozitiv 14 persoane, Caminul pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" din Costesti cu 34 persoane diagnosticate cu COVID-19, Azilul de batrani "Incredere, speranta, intelegere" din Tisau si Complexul de servicii pentru persoane varstnice "Alexandru Marghiloman" cu 36, respectiv 38 de persoane confirmate pozitiv, Fundatia "Alexandru Ioan Cuza" din Cernatesti cu 16 persoane cu COVID-19, Spitalul privat "Sfantul Sava" - Sectia exterioara Patarlagele cu 10 persoane, o societate profesionala notariala cu 3 persoane, precum si o societate comerciala din municipiul Buzau cu 4 persoane confirmate pozitiv in urma testarii."In toate aceste cazuri, Directia de Sanatate Publica a recomandat o serie de masuri, precum internarea persoanelor confirmate COVID-19, testarea contactilor simptomatici, izolarea la domiciliu, impreuna cu ceilalti membri ai familiei care locuiesc la aceeasi adresa, timp de 14 zile, aplicarea procedurilor de curatenie si dezinfectie terminala, intensificarea masurilor de curatenie si dezinfectie continue, respectarea masurilor pentru prevenirea si limitarea raspandirii coronavirusului. Suplimentar, in urma anchetei epidemiologice desfasurate de DSP Buzau la centrele pentru persoane varstnice si sociale, au fost instituite urmatoarele masuri: crearea unor circuite epidemiologice separate la nivelul unitatii, asigurarea functionalitatii spatiului de izolare pentru cazurile suspecte de COVID-19, examen clinic zilnic al tuturor asistatilor prin medicul unitatii", se arata intr-un comunicat de presa al Prefecturii Buzau.