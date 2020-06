Focar de COVID-19 la Spitalul de Urgenta Drobeta-Turnu Severin, la sectia de Neurologie

Ziare.

Din totalul de 12 cazuri, 9 sunt cadre medico-sanitare - 1 medic, 5 asistenti medicali si 3 infirmiere - si 3 pacienti internati in sectia Neurologie, in perioada 17 mai - 6 iunie, a scos la iveala o ancheta epidemiologica a DSP Mehedinti.Persoanele cu rezultat pozitiv au fost internate in spitalul Covid - sectia Boli Infectioase SJU Drobeta-Turnu Severin (10 persoane, din care 1 caz pe sectia ATI - pentru afectiunea neurologica) si in spitalul suport Covid - Orsova (2 persoane). Contactii acestora sunt in izolare la domiciliu.Personalul sectiei Neurologie si pacientii au fost testati, iar DSP a dispus masuri riguroase de curatenie si dezinfectie a tuturor spatiilor.De asemenea, recomandarea este ca pacientii aflati deja pe sectia Neurologie sa ramana in aceleasi saloane, pana la externare.