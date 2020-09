Focar de COVID-19 la spitalul din Alba Iulia. 30 de angajati sunt infectati

"Avand in vedere transmiterea comunitara si cresterea numarului de cazuri din ultima perioada, la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia s-a decis testarea tuturor angajatilor, personal medico-sanitar, dar si tehnic economic si socio-administrativ. Astfel, in perioada 14-28 septembrie, au fost efectuate un numar de 714 teste, cu scop de screening sau in urma contactului direct cu un caz confirmat, conform metodologiei. In urma testelor efectuate, in ultimele 14 zile, au fost confirmate 30 persoane din randul personalului medico-sanitar, dupa cum urmeaza: 13 asistenti medicali, 8 infirmieri, 4 ingrijitoare si 5 medici", se mentioneaza in comunicat.Potrivit sursei citate, toate cadrele medicale prezinta forme usoare sau sunt asimptomatice."Patru angajati ai SJU cu forme usoare sunt internati, in prezent, pentru supraveghere si evaluari medicale. Celelalte cadre medicale confirmate se afla in izolare", se mai arata in comunicat.Marti sunt testate, cu scopul de screening, alte 146 de cadre medicale si personal TESA, inclusiv angajati care nu au simptome, nu cunosc sa fi intrat in contact cu persoane confirmate, dar care pot fi pozitivi si asimptomatici."La SJU Alba Iulia, personalul medico-sanitar este testat la perioade regulate de timp. Insa, la mijlocul lunii septembrie, avand in vedere accentuarea pandemiei, s-a decis testarea intregului corp de angajati, intr-o perioada scurta de timp, tinand cont si de numarul zilnic de pacienti care necesita testare", se precizeaza in comunicat.In urma cu cateva luni, la SJU a mai fost inregistrat un focar de infectare cu COVID-19, dar nu la amploarea celui actual.De la inceputul pandemiei, in Alba au fost confirmate pozitiv 1.788 de persoane.