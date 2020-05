Focar de COVID-19 la Spitalul Radauti. Rafila: Poate fi o problema de organizare

Ziare.

"Nu exista o metoda infailibila care sa previna posibilitatea transmiterii intr-o unitate medicala, pentru ca discutam de persoane care ar putea fi infectate sau sunt. 24 decazuri intr-un spital relativ miccredca e legat de o problema de organizare, au nevoie de asistenta medicala, daca e necesar", a declarat Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al OMS si presedintele Societatii Romane de Microbiologie, la Digi 24.Rafila a comentat si ceea ce s-a intamplat in ultimele zile, referitor la faptul ca multe persoane nu au respectat masurile de protectie. El a sustinut ca rezultatele se vor vedea la sfarsitul saptamanii."E vorba de perioada de incubatie, 5-6 zile, panacand o persoanacare acontactat boala sa aiba simptome. Inceputul saptamanii viitoare ne va demonstra daca avem ocrestere semnificativa decazuri sau suntem in aceeasi zona, o medie de 200-220 decazuri inregistratye zilnic in ultimele 8 zile", a mai spus Alexandru Rafila.Citeste si Primarul din Radauti (Suceava) e bolnav de COVID-19, dar nu e internat: Sunt vreo 10-15 in Radauti care toti sunt acasa