Focar de COVID-19 la un centru de varstnici din localitatea clujeana Dezmir: 48 de persoane sunt pozitive

"Avem un focar la un centru de varstnici - Casadin Dezmir, comuna Apahida - unde din 54 de testati, 48 sunt pozitivi (rezidenti cu varstele intre 68-92 ani si personal angajat). In cursul zilei de azi se va organiza evaluarea tuturor pozitivilor din punct de vedere clinic, paraclinic si imagistic in vederea stabilirii conduitei terapeutice adecvate fiecarui pacient", se arata intr-o informare a prefectului judetului Cluj, Mircea Abrudean.Potrivit sursei citate, testarea varstnicilor s-a decis ca urmare a depistarii a doua cazuri pozitive in randul personalului."Activitatea centrului se suspenda pentru masuri de dezinfectie", a mai precizat Mircea Abrudean.