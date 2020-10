Focar de COVID-19 la Institutul Oncologic din Cluj: 11 pacienti si 26 de cadre medicale

"In aceasta saptamana au fost depistati cu coronavirus 11 pacienti, din care 2 pacienti simptomatici cu afectiuni oncologice, cancer pulmonar, avand simptome asemanatoare COVID - in IOCN, contaminati posibil din surse externe, pe Sectia de Radioterapie III. Mentionam faptul ca toti acesti pacienti sunt cazuri grave, ce au necesitat internare in vederea efectuarii procedurii de radioterapie, tratament imposibil de realizat in spitalizare de zi, data fiind situatia critica in care se aflau. 5 persoane (personal medical si auxiliar) pe Sectia de Radioterapie III, toti asimptomatici, contaminate, posibil, din surse externe (familie) - izolati la domiciliu", se arata intr-o informare a managerului IOCN, Dr. Ioan-Catalin Vlad.Potrivit sursei citate, din totalul de 1.063 de angajati ai IOCN, au fost depistati cu COVID-19 si sunt acum izolati 8 medici, 9 asistente, doua ingrijitoare, o infirmiera si sase persoane auxiliare.